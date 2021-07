(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 Mozzarella Dop, il packaging è sempre più green

Due mozzarelle su tre viaggiano in confezioni sostenibili

30 luglio 2021– Il comparto della mozzarella di bufala campana Dop è sempre più

green: due mozzarelle su tre infatti arrivano sulle tavole di tutto il mondo

confezionate in packaging secondari ecocompatibili. Il dato emerge da un’indagine

statistica del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop su un

campione rappresentativo di soci.

Sulla produzione totale di circa 50 milioni di chili, quasi 32 milioni di chili

viaggiano in imballaggi sostenibili, soprattutto carta e cartone, al posto del

polistirolo. Un trend in continua crescita dal 2015, che testimonia impegno e

sensibilità sul tema da parte dei produttori di mozzarella di bufala campana Dop e che

delinea per la filiera un futuro sempre più rispettoso dell’ecosistema.

«L’impegno del Consorzio è di sostenere ancora di più processi di ammodernamento

che riducano ulteriormente l’impatto della filiera sull’ambiente, condividendo gli

obiettivi rilanciati nel pre-vertice della Fao, appena conclusosi a Roma, per

trasformare i sistemi alimentari globali in ottica sostenibile per clima e ambiente»,

commenta il direttore del Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani.

Un tema fondamentale e prioritario, che sarà oggetto di lavoro e di approfondimento

anche da parte del Comitato Scientifico del Consorzio, presieduto dal rettore

dell’università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, e composto dall’ex ministro

Luigi Nicolais e dal docente dell’università di Parma, Germano Mucchetti.

