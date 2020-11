MOZIONE CENTRO DIAGNOSTICO PONTECORVO – NOTA SIMEONE

(AGENPARL) – mer 11 novembre 2020 SIMEONE (FI): “APPROVATA IN CONSIGLIO REGIONALE MOZIONE PER CENTRO DIAGNOSTICO A PONTECORVO: PRIORITARIO RIDURRE LE LISTE DI ATTESA”

I locali presso l’ex ospedale ‘Del Prete’: previste nuova Risonanza Magnetica, Tac e Mammografia con Tomosintesi per una spesa complessiva pari a 1,3 milioni di euro

“Si compie un passo avanti importante per la realizzazione di un centro diagnostico nella città di Pontecorvo. Nella seduta odierna del Consiglio regionale con 29 voti favorevoli su 33 è stata approvata la mozione presentata dal sottoscritto che impegna il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore D’Amato a porre in essere, ogni misura ed azione necessaria volta alla realizzazione di un centro diagnostico presso i locali dell’ex ospedale civile ‘Del Prete’ di Pontecorvo.

Con questo tipo di struttura si andrebbe a ridurre non solo l’attesa per effettuare gli accertamenti specialistici ma anche quelle distanze che dal nostro territorio costringono a lunghi spostamenti e viaggi della speranza presso strutture ospedaliere a volte anche fuori Regione.

Ci sarebbe un’ipotesi concreta che prevederebbe una spesa complessiva di circa 1,3 milioni di euro per l’installazione di apparecchiature di ultima generazione e di alta specializzazione.

Nello specifico parliamo di una Risonanza Magnetica MR 15T dal valore di 700.000 euro (oltre a Iva per 70.000 euro), una Tac il cui costo è di 300.000 euro, un impianto radiologico telecomandato digitale per complessivi 165.000 euro (comprensivo di Iva per 15.000 euro) e una Mammografia con Tomosintesi per 132.000 euro (con Iva per 12.000 euro).

A mio parere il centro diagnostico di Pontecorvo e quello di Gaeta rappresenterebbero due poli strategici essenziali per il basso Lazio, diventando un punto di riferimento per la vasta utenza dell’area meridionale della nostra regione ed in particolare delle province di Latina e Frosinone”.

Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare

🔊 Listen to this