vi invio comunicato e qualche immagine della mostra Il Rinascimento dei bambini di cui si è tenuta questa mattina (20 aprile) la conferenza stampa di presentazione con preview.

L’esposizione, nel 2019, è stata presentata in occasione del Meeting di Rimini dal Banco Farmaceutico e curata da Mariella Carlotti.

La mostra nata per celebrare i 600 anni dalla fondazione dello Spedale degli Innocenti di Firenze, è stata scelta dal CSV Abruzzo perché racconta la storia, dal notevole valore educativo per i valori del volontariato, di un’opera sociale tuttora attiva e sostenuta da tutta la comunità. Essa è un esempio importante per il raggiungimento del bene comune attraverso una concreta partecipazione della comunità cittadina.

L’esposizione è in programma a Pescara, dal 21 al 30 aprile nei locali della Fondazione PescarAbruzzo, e a Chieti, dal 5 all’11 maggio, nelle sale della Provincia, in corso Marrucino.

