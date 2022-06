Mostra Filo libero di Francesco Marzetti al Museo civico di Bracciano

Pubblicata il 30/06/2022

Dal 2 al 10 luglio il Museo civico di Bracciano ospiterà la mostra Filo libero di Francesco Marzetti, con opere realizzate dall’artista appositamente per il museo.

Marzetti, che lavora prevalentemente con materiale di riciclo, propone la sua libera reinterpretazione di opere famose realizzate con fili da cucito colorati, anch’essi di recupero.

La mostra Filo libero nasce durante un soggiorno dell’artista e della sua compagna in Svizzera, in occasione della morte di un congiunto. “Non potendo stare fermo senza creare, in quei giorni i fili erano l’unico materiale che avevo a disposizione in casa di mia suocera, così realizzai il primo lavoro con il filo blu, L’Urlo di Munch… guarda caso… e non mi sono più fermato.”

L’inaugurazione è prevista per il 2 luglio alle ore 17:00; la mostra sarà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 17:00 alle 20:00, sabato e domenica anche la mattina dalle 10:00 alle 13:00.



