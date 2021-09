(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://mariachiarasalvanelli.musvc3.net/e/r?q=Rq%3dDzRrO_xyUv_99_twYx_4B_xyUv_8Dke4cj.IgGnQvAnEkLv.9uK_twYx_4Bl_PSyV_ZhNtJ.cOvV_twYx_4B_xyUv_9DpHr_PSyV_afO2U1Y_xyUv_8Df8rL_twYx_50xahHg_PSyV_afO5YyaECA8l_PSyV_afC_xyUv_99_twYx_57ER-iC-_xyUv_8dz_NW1R_YjNr_NW1R_XBX_0.-Dk9c7gfmAEgoZh-F_twYx_506U5STkNs%26i%3dgAfAf%26f%3dI1Qx99.LgP%26oQ%3d8XFY%26n%3dW%26t%3dZ7d8%26M%3d4X8bA%26P%3d-7gBcBf5XDg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

In occasione della Milano Art Week

Fausta Squatriti e il suo Archivio

presentano le mostre

Opera al nero

A cura di Elisabetta Longari

15 settembre – 2 novembre 2021

Ossario e alla Chiesa di San Bernardino alle ossa

Inaugurazione 14 settembre 2021 ore 18

Fausta Squatriti nel tempio dell’arte esatta

17 – 19 settembre 2021

MiArt

fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea

Stand Galleria Bianconi

All’interno della Milano Art Week, momento in cui la città di Milano e la cultura si uniranno in un positivo atto di forza volto alla ripresa e alla rinascita, Fausta Squatriti e il suo Archivio saranno presenti con due importanti progetti espositivi legati alla città in modo diverso ma equamente incisivo.

Il primo, curato da Elisabetta Longari e dall’Archivio e strettamente legato al territorio di Milano, è la mostra Opera al nero, che inaugurerà il 14 settembre all’Ossario e alla Chiesa di San Bernardino alle ossa di Milano. Con questo progetto site-specific Fausta Squatriti intende far riflettere sul valore del sacro e del memento mori per mezzo di un cortocircuito relazionale fra il luogo e la pratica artistica contemporanea.

Elisabetta Longari apre così il suo testo in catalogo: «Religione e arte nascono entrambe per esorcizzare la morte, per contrastare il gelo esistenziale, il brivido sgomento che coglie l’uomo all’idea della caducità della vita. Eppure è proprio la morte a restituire alla vita tutto il suo senso; così, come notava Pasolini, sono le operazioni di montaggio a conferire senso al film. Eppure pochi osano guardare la morte. Le opere di Fausta Squatriti selezionate per questa mostra creano una sorta di commentario alla morte, rammemorano della sua presenza, invitano a guardarne i suoi simboli direttamente per famigliarizzare con essa».

La mostra si sviluppa partendo dalla chiesa dove sono presenti una grande croce in ferro e un dittico, continua nell’ossario dove le opere, ospiti discreti, dialogano con gli arredi esistenti. Nella cappella dell’ossario poi si alternano una serie di disegni realizzati per questa mostra.

Il titolo dell’esposizione Opera al nero non è solo una citazione, ma è anche il titolo di un ciclo di lavori dedicati a Marguerite Yourcenar che Fausta Squatriti ha realizzato nel 2009. In mostra è esposto, infatti, il lavoro Œuvre au noir: Alter Ego.

La mostra è corredata di un particolare catalogo edito da Magonza con testi di Elisabetta Longari, Mons. Luca Bressan e Bertrand Levergeois.

Il secondo appuntamento invece, più legato all’anima imprenditoriale della città meneghina, si realizzerà all’interno di MiArt – la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano- che si svolgerà dal 17 al 19 settembre. All’interno della fiera la Galleria Bianconi, in collaborazione con l’Archivio Fausta Squatriti e supportata da ampia documentazione originale d’epoca, presenterà uno stand interamente dedicato all’artista in cui sarà ricostruita la storica mostra personale di Fausta Squatriti “Sculptures et collages” realizzata nel 1982 alla Galerie Denise René di Parigi. Anche questa mostra, dal titolo Fausta Squatriti nel tempio dell’arte esatta, curata ancora da Elisabetta Longari, sarà corredata da un catalogo che analizza la produzione anni Settanta e Ottanta di Fausta Squatriti legata alle Sculture Nere e ai lavori geometrici.

Rimango a disposizione per fornire ulteriori informazioni, immagini in alta risoluzione e per fissare interviste con Fausta Squatriti.

Un cordiale saluto,

Maria Chiara Salvanelli

MiArt

