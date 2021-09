(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 Mostra del cinema: anche quest’anno il Leone doro a una donna, la regista francese Audrey Diwan per il film “L’evenement”

Parla anche quest’anno al femminile la Mostra del Cinema di Venezia. Per la seconda edizione consecutiva è andato infatti ad una donna, la regista francese Audrey Diwan, per il suo film “L’evenement”(la storia di un aborto clandestino ambientata nella Francia degli anni Sessanta), il riconoscimento più prezioso, ovvero il Leone d’Oro.

La consegna del premio è avvenuta questa sera, nel corso della cerimonia di chiusura, a cui ha preso parte anche, in rappresentanza della Città, il vicepresidente del Consiglio comunale e l’assessore comunale al Bilancio.

Un pizzico di delusione per Paolo Sorrentino, grande favorito della vigilia, a cui è stato comunque assegnato il Leone d’argento-Gran premio della giuria” per il suo film “E’ stata la mano di Dio”. Leone d’argento anche a Jane Champion, per “The power of the dog”.

La Coppa Volpi per i miglior interpreti è andata, per quanto riguarda gli attori, a John Ancilla, protagonista del film “On the job: the Missing 8” di Erik Matti, e, per le attrici, come ampiamente da pronostico, a Penelope Cruz, interprete del film di Pedro Almodovar “Madre paralelas”.

Altri riconoscimenti:

– “Premio Osella” per la miglior sceneggiatura al film “The lost daughter”, diretto da Maggie Gyllenhaal;

– “Premio speciale della giuria” al film “Il buco” di Michelangelo Frammartino;

– “Premio Mastroianni” per il miglior attore emergente a Filippo Scotti;

– “Premio Leone del futuro” per la miglior opera prima è stato assegnato a “Imaculat” di Monica Stan e George Chiper-Lillemark.

Venezia, 11 settembre 2021

