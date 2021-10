(AGENPARL) – Roma, 11 ottobre 2021 – Un test express gratuito per il coronavirus può essere effettuato presso 10 centri My Documents e altri 10 luoghi pubblici più frequentati.

I residenti di Mosca potranno fare un test express gratuito per il coronavirus da lunedì in 10 centri My Documents e altri 10 luoghi pubblici. Lo ha detto ai giornalisti Anastasia Rakova, vicesindaco della capitale per lo sviluppo sociale.

Secondo Rakova, dall’11 ottobre è possibile effettuare gratuitamente un test rapido per l’antigene del coronavirus in 20 punti in tutta Mosca: in 10 luoghi pubblici – centri commerciali, il centro commerciale Depo food e GUM e 10 centri di servizi pubblici My Documents. Rakova ha osservato che in una pandemia è importante identificare la malattia in tempo per iniziare il trattamento in modo tempestivo e ridurre la possibilità di un decorso grave. Questo processo aiuterà ad accelerare questo screening di massa.

Ha anche affermato che consentirà anche l’individuazione di casi asintomatici di COVID-19. Un risultato positivo del test rapido non confermerà la malattia. Una persona eseguirà immediatamente uno striscio per uno studio PCR sul posto senza appuntamento e senza code. Entro un giorno, il risultato sarà pronto, la diagnosi sarà considerata confermata solo in caso di PCR positiva, verrà inviato un medico a casa e verrà avviato il trattamento tempestivo.

Come ha aggiunto il vicesindaco, in precedenza in modalità pilota, tali test hanno iniziato a essere effettuati in due centri di servizi pubblici, che hanno già effettuato oltre 300 test express. Chiunque può fare il test express gratuitamente. Per fare ciò, è necessario un passaporto per un adulto o un certificato di nascita per un bambino e un numero di polizza OMS, se disponibile. I bambini possono sottoporsi al test espresso solo in presenza dei genitori.

Ai moscoviti, il cui test espresso darà esito positivo, verrà chiesto di rimanere a casa fino alla ricezione del risultato della PCR, che arriverà via SMS, e sarà anche visualizzato nella cartella clinica elettronica. Se il risultato del test PCR è positivo, il caso sarà considerato confermato. Dopo aver ricevuto un test PCR negativo e in assenza di sintomi della malattia, la persona sarà considerata sana, ha spiegato Rakova.

Informazioni sui test rapidi

Un test rapido per l’infezione da antigene a coronavirus è una diagnosi rapida che consente di diagnosticare COVID-19 con un alto grado di probabilità in 15 minuti, ma il suo risultato non significa una diagnosi, ma mostra solo la probabilità della malattia. La diagnosi di “infezione da coronavirus” deve essere effettuata da un medico dopo aver eseguito il test PCR. Il test espresso viene eseguito utilizzando la stessa tecnologia (campionamento nasale) della PCR, ma per ottenere il risultato, il biomateriale viene inviato non al laboratorio, ma a una soluzione e a un sistema di test specializzati.

I test rapidi per COVID-19 sono stati condotti a Mosca in modalità test da luglio. Ha dimostrato la sua efficacia: nell’85% dei casi, il test express coincide con la PCR e la percentuale di risultati falsi positivi secondo i risultati dello studio durante il progetto pilota è stata solo del 2%.