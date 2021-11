(AGENPARL) – dom 21 novembre 2021 Morto Vincenzo La Russa, le condoglianze di Musumeci

«Il motore dell’intera sua vita è stato alimentato dalla passione. Per il Diritto, per la politica, per la scrittura. Vincenzo La Russa ha lasciato un segno significativo in ciascuno di questi ambiti. A Ignazio, Romano ed Emilia, ai loro cari, il mio abbraccio affettuoso in questo triste momento».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

