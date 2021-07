(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Morto in ambulanza, Nappi (Lega): commissione di inchiesta su 118

“Fare chiarezza immediata sul decesso di Aniello Vicedomini, avvenuto a bordo di un mezzo di soccorso, perché la bombola dell’ossigeno era esaurita. In Campania non passa settimana senza che si registrino episodi di palese malasanità come quello che ha portato alla morte del 68enne. Non intendiamo, certo, colpevolizzare una intera categoria che si distingue per sacrifici, abnegazione e impegno, ma non possiamo più permettere che la vita delle persone sia affidata a operatori incompetenti. Chiediamo una commissione di inchiesta sul servizio del 118 e sulle modalità che portano all’affidamento degli appalti”. Lo dichiara Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.

Prof. Avv. Severino Nappi Consigliere Regionale Lega Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

🔊 Listen to this