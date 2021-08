(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 MORTE LAGANA’, CORDOGLIO DELLA SENATRICE BORGONZONI E DEL CONSIGLIERE REGIONALE FACCI

BOLOGNA, 17 AGO – Cordoglio per la morte del pasticciere bolognese Luigi Laganà, deceduto a 89 anni, è stato espresso dalla senatrice della Lega Lucia Borgonzoni e dal consigliere regionale del Carroccio Michele Facci, coordinatore della Lega a Bologna. “Il suo panettone salato (ma anche quello dolce) erano e restano tra le icone della pasticceria bolognese e della cultura gastronomica della nostra città. Fondatore della notissima pasticceria omonima di via Santo Stefano a Bologna ha, anche grazie a questa sua ricetta, trasformato la sua bottega, attiva dal 1955, in una vera istituzione culturale, testimonianza di passione e impegno per la cucina bolognese” hanno detto Borgonzoni e Facci.

