(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Monterotondo Marittimo: torna il Premio letterario Fucini nell’anno delle celebrazioni per il centenario della morte del poeta

Pubblicato il bando per partecipare al Premio.

Scadenza: 30 giugno 2022

Pubblicato il bando della decima edizione del premio nazionale biennale in memoria di Renato Fucini, promosso dal Comune di Monterotondo Marittimo, luogo natale dello scrittore, in collaborazione con il Dipartimento di Filologia e Critica dell’Università di Siena e la pro loco.

Questa edizione assume un valore speciale svolgendosi nell’anno dedicato alle celebrazioni per il centenario della morte di Renato Fucini avvenuta a Empoli, il 5 febbraio 1921.

Scrittore toscano noto con lo pseudonimo di Neri Tanfucio, Fucini esordì come poeta nel 1872 con la pubblicazione dei “Cento sonetti in vernacolo pisano” a cui seguirono “Cinquanta nuovi sonetti”, fino alla scrittura dei popolari racconti “Le veglie di Neri” e “All’aria aperta”, ambientate prevalentemente in Maremma e dedicate ad avvenimenti e personaggi tipici del mondo rurale. Fucini scrisse anche un reportage giornalistico nel 1878 “Napoli a occhio nudo” e i volumi di ricordi “Acqua passata” e Foglie al vento” usciti postumi nel 1921, ottenendo nel corso della sua vita onorificenze e riconoscimenti da parte della critica contemporanea. Fu anche Accademico della Crusca.

Il Premio nasce, in particolare, per valorizzare le due forme letterarie predilette dallo scrittore: il racconto e il sonetto e si articola pertanto in due sezioni: la sezione I) raccolta di racconti edita, primo premio 5mila euro; la sezione II) sonetti inediti, primo premio la pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale. Tutti i sonetti inviati saranno pubblicati sul sito del premio “Renato Fucini” e sottoposti a votazione popolare on line. L’autore del sonetto più votato dal pubblico sarà premiato con una selezione di prodotti locali.

L’iscrizione è gratuita per entrambe le sezioni. A decretare i vincitori sarà una giuria tecnica di qualità composta da nomi importanti del mondo accademico e della critica letteraria italiana, presieduta da Natascia Tonelli, del Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena.

Ecco il link al bando https://www.premiorenatofucini.it/regolamento/

Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo

