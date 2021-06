(AGENPARL) – mar 08 giugno 2021 Monterotondo Marittimo: premiati gli studenti della scuola media

Si è svolta al teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo la cerimonia di premiazione degli studenti della scuola media che si sono distinti nei concorsi dal titolo “Versi Biodiversi” e “La Valorizzazione della donna nell’arte”.

In particolare, durante la cerimonia, è stata premiata dall’amministrazione comunale la studentessa Teresa Bagnoli, che frequenta la classe terza A della scuola secondaria di primo grado di Monterotondo Marittimo, ed è tra i vincitori del concorso indetto dalla Commissione comunale per le Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima, dal titolo “La valorizzazione della donna nell’arte”, a cui ha partecipato con la collaborazione della professoressa Concetta Gentile.

Il Comune di Monterotondo Marittimo ha inoltre premiato la classe seconda A della scuola secondaria di primo grado, che è arrivata prima nell’edizione 2021 del concorso Versi Biodiversi, rivolto agli istituti tecnici e professionali ad indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana. In questo caso hanno collaborato con i ragazzi le professoresse Carlotta Pancini ed Elisa Toninelli.

Infine, un riconoscimento è andato alla studentessa Amelia Brunialti, della classe terza A della scuola secondaria di primo grado di Monterotondo Marittimo, per aver scritto il libro dal titolo “Storia di una bottiglietta d’acqua”, pubblicato nel 2021. A presentare il libro è stata la professoressa Cristina d’Amato di Bibbona.

“Il nostro territorio continua a regalarci delle eccellenze. – afferma Roberto Creatini, assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura del Comune di Monterotondo Marittimo – Siamo orgogliosi dell’ottimo risultato portato a casa dai nostri studenti in questi due concorsi. Complimenti ai ragazzi a nome di tutta l’amministrazione comunale e alle insegnanti che hanno saputo stimolare e mettere a frutto le potenzialità degli studenti. Nell’occasione abbiamo consegnato una targa anche ad Amelia Brunialti, giovanissima autrice di Monterotondo Marittimo alla quale auguriamo un lungo cammino ricco di soddisfazioni come autrice.”

