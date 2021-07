(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 Monterotondo Marittimo: il Comune

cerca location per celebrare matrimoni

Scadenza avviso pubblico: 31 luglio 2021

L’Amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo ha emesso un avviso pubblico per individuare luoghi e ambienti privati da destinare alla celebrazione di matrimoni con rito civile e alla celebrazione delle unioni civili. I proprietari di dimore di pregio, parchi o luoghi di valore storico, turistico e ambientale possono avanzare una proposta al Comune di Monterotondo Marittimo.

Lo spazio che si intende candidare per ospitare la celebrazione del rito civile deve essere di almeno 25 metri quadrati. Se il luogo viene giudicato idoneo a diventare una sede distaccata dell’ufficio comunale di stato civile, dovrà essere allestito secondo le prescrizioni dettate dal Comune e sarà inserito nell’elenco delle location autorizzate dall’amministrazione comunale.

“Con questa scelta di aprire alla celebrazione dei matrimoni fuori dal Palazzo comunale, commenta il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine – vogliamo garantire nuove opportunità di reddito ai proprietari e ai gestori di agriturismi e attività ricettive e dare una risposta alle richieste che arrivano da tante coppie di poter scegliere un luogo speciale dove sposarsi. Monterotondo Marittimo

Il link all’avviso pubblico: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2021/07/-avviso-selezione-luoghi-per-celebrazione-matrimoni-unioni-civili.html

Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo

58025 Monterotondo Marittimo (GR) – via Licurgo Bardelloni 64

[http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it](http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/)

