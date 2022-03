(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 Montemurlo, scritte no vax davanti al drive through di piazza della Costituzione

Dura condanna del sindaco Simone Calamai: «Un gesto di inciviltà e di mancanza di rispetto verso tutti i morti di Covid»

Brutta sorpresa questa mattina per i volontari della Misericordia che gestiscono il drive through di piazza della Costituzione. Sull’asfalto, proprio di fronte al gazebo dove vengono eseguiti i tamponi rapidi e molecolari, sono comparse due scritte fatte con una vernice spray di colore rosso: “Il Governo mente. I vaccini uccidono”. Dell’accaduto sono stati prontamente informati la questura di Prato e il comando della polizia municipale di Montemurlo, che hanno già avviato le indagini. Dura e ferma la reazione del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che ha condannato pubblicamente l’accaduto:«Si tratta di un gesto di inciviltà molto grave, che manca di rispetto a tutti i morti di Covid di questi due anni di pandemia e soprattutto ai nostri concittadini morti a causa del virus, che dall’inizio dell’emergenza sono già 49». Il sindaco Calamai sottolinea, poi, come queste scritte offendano l’impegno del mondo del volontariato che non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà causate dalla pandemia: «Queste scritte sono un’offesa anche verso tutti i volontari della Misericordia di Oste e Montemurlo, che dalla fine del mese di gennaio stanno gestendo questo importante punto per l’effettuazione dei tamponi. Scritte che sono un’offesa verso la scienza, che ci sta salvando da una terribile pandemia e verso il personale sanitario che da due anni sta lottando contro il Covid. Chi ha compiuto questo gesto forse non si rende conto della terribile situazione internazionale che stiamo vivendo. Oggi dobbiamo pensare alla pace, non certo dare contro ai vaccini che ci stanno salvando la vita»

Fabiana Masi