(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 Montemurlo in music, un tuffo nel mondo del jazz

L’appuntamento è per venerdì 30 luglio ore 21 con i Miles Ties

Seconda serata della “Montemurlo in music”, la kermesse musicale promossa dal Comune con la Filarmonica “Giuseppe Verdi”. Il prossimo appuntamento imperdibile per celebrare la musica e i suoi protagonisti è per venerdì 30 luglio ore 21,15 nella bella cornice del parco di Villa Giamari ( piazza Don Milani, 1). I “Miles Ties”, dove suonano componenti della banda e consiglieri della Filarmonica,porteranno il pubblico alla scoperta della storia del jazz e dei suoi protagonisti più famosi. Ultimo appuntamento il 26 settembre con il tradizionale concerto che ogni anno la Filarmonica regala alla città. La chiusura della rassegna musicale inaugura, però, l’apertura delle iscrizioni al nuovo anno della scuola di musica con la presentazione dei corsi.

Fabiana Masi

