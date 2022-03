(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 Montemurlo aderisce a “M’illumino di meno”, il risparmio energetico come gesto di pace

Il Comune di Montemurlo domani sera, 11 marzo, spegnerà le luci di piazza della Libertà e del palazzo comunale dalle ore 20:30 alle ore 21:30

Il Comune di Montemurlo aderisce alla campagna “M’illumino di meno” la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili (promossa da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale). Domani sera, venerdì 11 marzo, per un’ora, dalle ore 20,30 alle 21,30, spegnerà le luci del municipio e della vicina piazza della Libertà. La campagna invita a ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili, creando un momento di simbolico silenzio energetico. Nella Giornata si spegneranno simultaneamente le maggiori piazze e monumenti d’Italia.«Oggi più che mai risparmiare risorse, investire in energie verdi e rinnovabili, è un gesto di pace.- spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli – Spegniamo le luci del nostro municipio anche per richiamare l’attenzione sul problema del caro bollette che sta colpendo le nostre imprese e famiglie».

Il silenzio energetico simbolico è stato accompagnato negli ultimi anni da altre azioni che contribuiscono a una radicale transizione energetica. L’invito della campagna “M’illumino di meno” di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici, è a pedalare, rinverdire e in generale migliorare.

Montemurlo, 10/03/2022

Fabiana Masi