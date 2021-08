(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 MONTECATONE, MARCHETTI (LEGA): “BENE PRIMO OK AL PIANO DI SVILUPPO, MA ORA GUARDEREMO LE CARTE”

“Bene il primo via libera della Conferenza Socio Sanitaria Metropolitana al piano di sviluppo di Montecatone, percorso che ci auguriamo possa portare verso un cambio radicale dell’attuale gestione. Di chiacchiere fino ad oggi ne abbiamo sentite tante, motivo che ci porta a guardare al futuro con una certa cautela. Ora attenderemo di vedere le carte, mettendo in chiaro fin da subito che come Lega non abbasseremo la guardia”.

A dirlo è Daniele Marchetti, Consigliere Regionale e Comunale della Lega.

“Le nostre continue pressioni evidentemente stanno portando a qualcosa – sostiene il leghista – infatti dopo l’ultimo emendamento al Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, senza contare gli altri atti presentati in Regione e in Comune nel corso degli anni, qualcosa si muove. Ora però sia ben chiara una cosa: non accetteremo soluzioni al ribasso, Montecatone deve rimanere un hub regionale e che a qualcuno non passi per la testa di farlo diventare una succursale di qualche struttura bolognese. Vanno bene le collaborazioni, ma con dei paletti” – conclude Marchetti.

