(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Montagna – Porchietto (FI): Sistema neve ha bisogno di chiarezza, dal Governo mi aspetto più di un semplice segnale di apertura

“Il mio Ordine del Giorno, che chiedeva l’emanazione immediata di linee guida che garantiscano senza indugi e senza ripensamenti in corso d’opera la riapertura in sicurezza degli impianti sciistici, è stato riformulato con una generica promessa di valutare l’opportunità di farlo. Un’apertura che cogliamo con positività ma che non può bastare al sistema neve, che in questo momento ha bisogno di chiarezza e di celerità. Mi appello al Ministro Speranza e al CTS: gli ultimi 20 mesi hanno visto il comparto turistico montano subire perdite superiori al 90%. Inutile dire che la stagione 21/22 è imprescindibile per la ripresa di queste attività e per la salvaguardia dei posti di lavoro che ne dipendono. Al contrario di quanto avvenuto l’anno scorso, mi aspetto che questo Governo abbia la corretta sensibilità verso la montagna e la sua economia. Già lo scorso 22 settembre le principali organizzazioni della montagna hanno firmato un protocollo per consentire l’avvio della stagione sciistica in massima sicurezza, tanto per i lavoratori quanto per gli utenti. Manca soltanto un’indicazione chiara da parte del Governo, che non possiamo attendere oltre.”

Così in una nota l’On. Claudia Porchietto, Vicepresidente dei deputati di Forza Italia

