(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 Montagna, Panza (Lega), bene ok a ddl Montagna, passaggio fondamentale per valorizzazione territori

Milano, 10 mar – “Bene l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge ‘Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane’, testo a cui abbiamo collaborato e che certamente potrà essere migliorabile in fase parlamentare, ma che dimostra tutta la volontà di valorizzazione e attenzione per le Terre Alte da parte del Governo. Le zone montane saranno oggetto di una specifica strategia dedicata alla montagna italiana, la cosiddetta SNAMI, che garantirà la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) stanziate dall’ultima Legge di bilancio, consistenti in 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023. E’ il primo gradino di un percorso molto lungo che porterà ad avere finalmente una legislazione adeguata per la montagna”.

Così in una nota Alessandro Panza, europarlamentare, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega.