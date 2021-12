(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Montagna, Mazzetti (Fi): “Sia al centro di agenda governo. Infrastrutture, servizi e lotta a spopolamento i punti da risolvere”

Dopo il grande impegno per la montagna appenninica e per le sue comunità, Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, su invito del presidente Mattarella, ha partecipato alla Giornata Internazionale della Montagna al Quirinale. “Il rilancio della montagna è una delle sfide che questo governo è chiamato ad affrontare” spiega. “Dobbiamo immaginare uno sviluppo diverso, nuovo e certamente sostenibile. La montagna, da Nord a Sud, il suo ecosistema quale polmone naturale e bene universale da trasmettere alle nuove generazioni, ma anche le sue comunità umane con le loro esigenze di sviluppo e benessere devono essere al centro dell’agenda. Da qui – sottolinea – il nostro impegno per ridurre le disuguaglianze tra le comunità montane e le città, per migliorarne le sinergie, per contrastare il dramma dello spopolamento, che ha prodotto danni all’uomo e all’ambiente, incentivando la mobilità digitale e l’imprenditoria giovanile ma soprattutto implementando quello che ad oggi è il più grande limite, il welfare e i servizi. Concretamente – conclude – come già avviato dal Ministro Gelmini, possiamo migliorare gli strumenti normativi con una nuova legge per la montagna che possa definire livelli di welfare essenziali e infrastrutture ed una nuova fiscalità per l’economia di questi territori al fine di avere le stesse opportunità dei centri urbani”.

