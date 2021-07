(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Montagna: Gelmini, tavolo tecnico scientifico per strategia nazionale e green community

“Da quando il presidente Draghi mi ha chiamato a svolgere il ruolo di ministro degli Affari regionali, assegnandomi la delega alla montagna ho inteso immediatamente operare nella direzione del più ampio coinvolgimento sotto il profilo istituzionale di Regioni, Province, ANCI, Uncem e Federbim, individuando nel livello comunale, attraverso i suoi organi di rappresentanza istituzionali, il principale interlocutore e driver del cambiamento”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo all’evento “Montagne, un nuovo inizio”, organizzato a Edolo (Brescia) dal sindaco del Comune lombardo e coordinatore del tavolo tecnico per la nuova legge sulla montagna, Luca Masneri.

“Inoltre, ho istituito un tavolo tecnico scientifico nazionale per la montagna, ampiamente rappresentativo delle montagne italiane, con la finalità di supportare il Dipartimento Affari regionali in merito all’elaborazione della strategia nazionale per le montagne Italiane e alla definizione di una metodologia di monitoraggio e verifica ex post della sua implementazione.

Il tavolo si occuperà anche dell’elaborazione della strategia nazionale per le green community, in sinergia con la strategia nazionale per le montagne italiane, e alla definizione di una metodologia di monitoraggio e verifica ex post della sua implementazione”.

Fabrizio Augimeri

