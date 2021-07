(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 “Il ddl Zan deve rispondere all’esigenza di proteggere ciascuna persona contro la sopraffazione. Teoricamente saremmo già in possesso di tutti gli strumenti, ma il problema persiste, quindi è bene continuare ad agire. Tuttavia questa legge, per come è scritta, appare più come un manifesto che un testo rigoroso per una prospettiva legislativa. Per questo sono auspicherei un dialogo più ampio, anche tra giuristi. Per difendere i diritti di ciascuno, inoltre, c’è bisogno della maggioranza più ampia possibile”. Così Monsignor Vincenzo Paglia durante War Room Books, format web ideato da Enrico Cisnetto e condotto da Alessandro Barbano

Massimo Pittarello

Media Relations

[firma incontra outlook png]

InConTra Srl

Via Parma 15

00184 Roma

🔊 Listen to this