(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Monopattini: Bond (Fi), “Messo ordine in una giungla che non garantiva nessun utente della strada”

“Finalmente si mette ordine su una questione ingarbugliata, con una norma che garantisce maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada. Si tratta di una norma dedicata all’utilizzo dei monopattini elettrici, a cui saranno preclusi la circolazione e il parcheggio sui marciapiedi; sarà inoltre introdotto l’obbligo di giubbotto catarifrangente in orario serale e notturno, e il limite di velocità sarà abbassato dagli attuali 25 chilometri orari a 20 chilometri orari. I monopattini non potranno procedere affiancati, trasportare passeggeri, e dovranno essere dotati di indicatori di svolta luminosi per permettere di non staccare mai le mani dal manubrio e di freni anteriori e posteriori. Quelli “truccati” verranno confiscati, e partirà lo studio del percorso normativo per introdurre l’assicurazione per gli utenti di monopattini privati. Si tratta di un passaggio fondamentale che garantisce sicurezza a tutti. In primis agli utenti dei monopattini, e poi agli altri utenti della strada, dagli automobilisti ai pedoni. Sempre più spesso infatti nei centri urbani girano monopattini elettrici, ma in un regime di deregulation si sono più volte create situazioni pericolose. Ora lavoreremo per l’introduzione del casco, quantomeno per i minorenni. E poi andrà promossa la corretta informazione su queste novità, anche con l’appoggio dei Comuni e delle amministrazioni locali”. Così il deputato Dario Bond dopo il parere positivo della Commissione e del Governo a un emendamento che sarà recepito dal prossimo Dl Trasporti.

