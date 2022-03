(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 UFFICIO STAMPA

MonFest 2022 Fotografia: il programma del primo

fine settimana

Accanto alle mostre, ci saranno letture portfolio, ritratti in piazza, laboratori

per bambini e ragazzi e incontri

I preparativi sono ormai avviati per l’apertura della biennale MonFest 2022 – Le forme del

tempo. Da Francesco Negri al contemporaneo, che porterà a Casale Monferrato la grande

fotografia internazionale dal 25 marzo al 12 giugno.

Il programma del primo fine settimana è pronto, con un ricco susseguirsi di eventi e

iniziative che coinvolgeranno l’intera città. Venerdì 25 alle ore 17,30 si terrà

l’inaugurazione del MonFest nello splendido Salone Vitoli del Museo Civico (via Cavour, 5)

alla presenza del sindaco Federico Riboldi, del vicesindaco Emanuele Capra,

dell’assessore alla Cultura Gigliola Fracchia, del direttore artistico Mariateresa Cerretelli e

degli artisti e curatori delle mostre.

In occasione dell’apertura ufficiale della biennale, le mostre resteranno aperte fino alle ore

23,00 in quattro delle cinque le suggestive sedi espositive: il Castello del Monferrato, il

Teatro Municipale, la Cattedrale di Sant’Evasio e l’Accademia Filarmonica. La mostra

allestita in Sinagoga, invece, sarà inaugurata al termine dello Shabbat, la festa del riposo,

domenica 27 alle ore 11,30.

Da sabato 26, invece, ad affiancare i percorsi espositivi le molte iniziative che si

susseguiranno fino a giugno. Tra gli appuntamenti più attesi, ci saranno le Letture Porfolio:

nove esperti, tutti professionisti che gravitano nel mondo della fotografia, esamineranno

foto e progetti di fotografi professionisti e fotoamatori dando consigli e suggerimenti. Il

miglior Portfolio sarà pubblicato sulla prestigiosa rivista Il Fotografo.

Le Letture si terranno nella Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati, al

Castello del Monferrato, sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 18,00

e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Per partecipare sarà sufficiente iscriversi inviando all’e-mail

all’indirizzo www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022-Portfolio, pagina in cui è

possibile trovare anche l’elenco e le biografie dei lettori, i costi e le informazioni

sull’iniziativa.

Nella centralissima piazza Mazzini, invece, l’associazione Gruppo Fotografi Monferrini

proporrà Ritratti in piazza: sabato 26 e domenica 27 marzo dalle ore 10,00 alle ore 19,00

ci si potrà far fotografare e l’immagine, stampata “in diretta” in bianco e nero, sarà esposta

nell’ex-edicola e una copia consegnata al soggetto fotografato.

Il tutto al costo di 8,00 euro, di cui 5,00 saranno versati in beneficenza all’associazione

Vitas di Casale Monferrato.

L’Associazione Fotografica Alessandrina sarà protagonista invece di Street Portraits, che

documenterà attraverso la fotografia i momenti principali della manifestazione, il dietro alle

quinte, i preparativi, il pubblico e gli ospiti delle varie mostre allestite in città. Le immagini

che saranno scattate durante le giornate del MonFest saranno stampate ed esposte man

mano su pannelli nell’androne del Castello del Monferrato.

E come annunciato fin dalla sua nascita, il MonFest avrà un occhio di riguardo alle donne

e ai giovani. Quest’ultimi, protagonisti attivi di progetti e concorsi, potranno anche

partecipare agli interessanti laboratori realizzati in collaborazione con la Biblioteca delle

Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati.

Il primo, in programma per sabato 26 marzo alle ore 15,00, vedrà l’eccezionale

partecipazione di Tommaso, Giorgio e Maurizio Galimberti (in esposizione in Cattedrale il

suo maestoso Tributo a Leonardo): tre generazioni dedicate alla fotografia che

proporranno un workshop gratuito attraverso la Fuji Instax per bambini e ragazzi dai 5 ai

12 anni. Domenica 3 aprile è invece previsto il secondo appuntamento con Ilenio Celoria, il

docente dell’istituto Leardi in mostra al Castello del Monferrato con Fotomorfosi-infernot.

sono dodici.

Numerosi anche gli incontri, nel primo fine settimana del MonFest 2022. Si inizia alle ore

10,00 di sabato 26 in Accademia Filarmonica con Silvia Camporesi, vincitrice del Premio

Soroptimist Storie di donne, Daniela Berruti, menzione speciale del Premio, e Anne

Conway, tra le autrici selezionate e presentate nel video a cura di Stefano Viale Marchino,

in una conversazione con la curattrice Benedetta Donato. Presenta Mariateresa Cerretelli.

Alle ore 17,30 al Castello del Monferrato, invece, videoproiezione e intervista a Valentina

Vannicola, presente con la mostra Living Layers, condotta da Mariateresa Cerretelli.

Domenica alle ore 10,00, sempre al Castello, sarà la volta di Vi racconto la mia fotografia,

videoproiezione e parole d’autore con Silvio Canini e la curatrice della mostra Il mondo di

Silvio Canini, Elena Ceratti.

Un ricco programma, quindi, con eventi e iniziative che proseguiranno anche nelle

settimane successive e faranno da perfetto contorno alle imperdibili mostre, tutte aperte

dal 25 marzo al 12 giugno 2022 con ingresso gratuito:

– Castello del Monferrato (piazza Castello) – sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00

alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00:

 Gabriele Basilico – Gabriele Basilico nel Monferrato – a cura di Andrea Elia Zanini

 Silvio Canini – Il mondo di Silvio Canini – a cura di Elena Ceratti

 Ilenio Celoria – Fotomorfosi-infernot – a cura di Simona Ongarelli

 Vittore Fossati – Il Tanaro a Masio – a cura di Giovanna Calvenzi

 Francesco Negri – Omaggio a Francesco Negri – a cura di Elisa Costanzo e Luigi

Mantovani

 Claudio Sabatino –Fotografare il tempo. Pompei e dintorni – a cura di Renata Ferri

 Valentina Vannicola – Living Layers – a cura di Mariateresa Cerretelli

 Da Casale al Po alle colline del Monferrato – Esposizione delle 34 migliori opere

dell’omonimo concorso a cura di Paola Casulli

– Teatro Municipale (piazza Castello) – sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore

13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

 Raoul Iacometti – #homeTOhome – a cura di Luciano Bobba

– Cattedrale di Sant’Evasio (largo Angrisani) – sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00

alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

 Maurizio Galimberti – Tributo a Leonardo – a cura di Mariateresa Cerretelli con la

collaborazione della galleria Dadaeast di Roma

– Accademia Filarmonica – Palazzo Gozzani di Treville (via Mameli, 29) – sabato,

domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

 Future armonie a cura di Benedetta Donato che comprende:

 Mostra personale di Silvia Camporesi, Domestica – Vincitrice del Premio

Soroptimist Storie di donne

 Videoproiezione di Daniela Berruti, Una storia d’amore – Menzione Speciale

Progetto dedicato a Casale Monferrato con i progetti di altre cinque autrici

finaliste: Anne Conway, Isabella De Maddalena, Isabella Franceschini, Patrizia

Galliano, Antonella Monzoni; a cura di Stefano Viale Marchino

 Mostra collettiva, Guardarsi per rinascere. Ritratti e autoritratti al femminile,

Studentesse Istituto d’Istruzione Superiore Leardi – Liceo Artistico Angelo

Morbelli, a cura di Ilenio Celoria

– Sinagoga (vicolo Olper, 44) – domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle

ore 15,00 alle ore 18,00

 Lisetta Carmi – Viaggio in Israele e Palestina. Fotografie 1962-1967 – a cura di

Daria Carmi e Giovanni Battista Martini

Info e approfondimenti: www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022 o Iat –

Casale Monferrato, 8 marzo 2022

