(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 Mondo di mezzo, Tripodi (Lega) ”Felice per Alemanno”

Roma, 8 Lug – ”Gianni Alemanno non è un corrotto e la sua storia di destra parla chiaro. È cresciuto con i miti di Borsellino e Falcone. La giustizia è arrivata tardi a differenza di altri…”. Così Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio.

Addetto stampa Angelo Tripodi

Capogruppo della Lega in Regione Lazio

Giuseppe Sarra

00163 Roma – via della Pisana 1301

