MONDIALI CRONO – I CONVOCATI PER LE PROVE MASCHILI

Ufficializzati questo pomeriggio i nominativi dei cronomen uomini che prenderanno parte ai Campionati del Mondo a cronometro in Belgio, dal 19 al 22 settembre.

Ufficializzati questo pomeriggio (e poi aggiornati nella prima serata) i nominativi dei cronomen uomini che prenderanno parte ai Campionati del Mondo a cronometro in Belgio, dal 19 al 22 settembre.

Per quanto riguarda gli élite (Domenica 19), su indicazione del Commissario Tecnico Davide Cassani, sono stati convocati il vice campione italiano Edoardo Affini (Team Jumbo Visma), il campione del mondo uscente Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e il campione italiano Matteo Sobrero (Astana Premier Tech).

Per la prova Mixed Relay (Mercoledì 22) il CT della Nazionale Davide Cassani ha deciso di effettuare un cambio nelle convocazioni diramate in giornata. La prova verrà disputata da Filippo Ganna, che prende così il posto di Alessandro De Marchi convocato in un primo momento. Il terzetto maschile sarà così composto: Ganna, Affini, Sobrero. Il campione olimpico, al termine delle prove contro il tempo, rientrerà in Italia.

Tra gli Under 23 (di scena Lunedì 20) Marco Villa ha convocato il campione italiano Filippo Baroncini (Team Colpack Ballan) e il vice campione italiano di categoria Marco Frigo (Seg Racing Academy), mentre per quanto riguarda gli juniores (Martedì 21) saranno impegnati Tommaso Bessega (Bustese Olonia ASD) e Samuele Bonetto (UC Giorgione).

PROVA A CRONOMETRO UOMINI ELITE (Domenica 19)Affini Edoardo Team Jumbo-Visma

Ganna Filippo Ineos Grenadiers

Sobrero Matteo Astana – Premier Tech

La squadra sarà diretta dal Commissario Tecnico Davide Cassani che si avvarrà della collaborazione di di Marco Villa tecnico nazionale e di Marco Velo collaboratore tecnico

PROVA A CRONOMETRO U23 (Lunedì 20)

Baroncini Filippo Team Colpack Ballan

Frigo Marco Seg Racing Academy

La squadra sarà diretta dal Commissario Tecnico Marco Villa che si avvarrà della collaborazione tecnica di Mario Scirea

PROVA A CRONOMETRO UOMINI JUNIORES (Martedì 21)

Bessega Tommaso Bustese Olonia A.S.D.

Bonetto Samuele U.C. Giorgione

La squadra sarà diretta dal Commissario Tecnico Marco Villa che si avvarrà della collaborazione di Rino De Candido tecnico nazionale e di Mario Scirea collaboratore tecnico

PROVA MIXED RELAY (Mercoledì 22)

Affini Edoardo Team Jumbo-Visma

Filippo Ganna Ineos Grenadiers

Sobrero Matteo Astana – Premier Tech

La squadra sarà diretta dal Commissario Tecnico Davide Cassani che si avvarrà della collaborazione di Marco Villa tecnico nazionale e di Marco Velo collaboratore tecnico

Programma gare a cronometro

Domenica 19

Men Elite – Knokke-Heist-Bruges 14:30-16:55

Lunedì 20

Men Under 23 – 10:40-12:50

Women Elite Individual – 14:40-16:40

Martedì 21

Women Junior – 10:30 -12:20

Men Junior – 14:55 -17:05

Mercoledì 22

Team Time Trial Mixed Relay – 13:45-16:45

