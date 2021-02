(AGENPARL) – dom 21 febbraio 2021 *Molinari (Lega): “Grazie al nostro emendamento Regioni e Comuni hanno 180

giorni anziché 60 per le osservazioni sull’idoneità ad ospitare il Deposito

nazionale per le scorie radioattive”*

“Grazie al nostro emendamento comuni, le regioni e i soggetti portatori di

interesse avranno a disposizione *non più 60, ma 180 giorni* per esprimere

le loro osservazioni in merito alla disponibilità e idoneità dei territori

ad ospitare *il Deposito nazionale per le scorie radioattive*”. L’on.

*Riccardo

Molinari,* Presidente dei Deputati della Lega, annuncia con soddisfazione

che il emendamento al dl Milleproroghe di cui è primo firmatario *è stato

approvato sabato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla

Camera.*

“Più tempo – precisa l’on. Molinari – significa per gli enti locali aver

modo di consultare ampiamente le comunità di riferimento, da cui in queste

settimane sono già emerse forti criticità e preoccupazioni. Solo attraverso

un’analisi dettagliata dei dati, e dopo un confronto aperto con chi vive

nelle zone indicate dalla Cnapi (Carta nazionale delle aree potenzialmente

idonee), sarà possibile per comuni e Regioni esprimere il proprio parere in

maniera fondata e argomentata.

In Piemonte, in particolare, sono state individuate aree, in provincia di

Torino e soprattutto nell’Alessandrino, che mostrano forti

controindicazioni, perché densamente popolate, e limitrofe ad attività

economiche, soprattutto di tipo agricolo ed enogastronomico, di assoluto

pregio. Pensiamo in particolare al sito Unesco Langhe Monferrato Roero, e

ad aree con vocazione agricola di pregio come le Terre dell’Erbaluce e la

pianura alessandrina. E’ quindi assolutamente positivo che si apra un

percorso di adeguata analisi, per fornire alla popolazione ampie garanzie

in termini di sicurezza, e per dare garanzie agli enti territoriali sulle

effettive compensazioni economiche e di riequilibrio ambientale e

territoriale”.

