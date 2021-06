(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 MOLES, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): SUPPORTO VERSO SINDACI, COLONNA VERTEBRALE DEL PAESE

“Oggi Il Sole 24 Ore titola ‘L’impossibile mestiere del Sindaco’. Una carica forse troppo spesso sottovalutata, ma che in realtà è essenziale per il nostro ordinamento, come anche la stessa pandemia ha dimostrato. È indispensabile quindi rispettare il territorio e supportare i sindaci, la colonna vertebrale del nostro Paese. Il vero fulcro di ogni attività, come ci ha insegnato anche il terremoto del Friuli. Quanto accaduto al sindaco di Crema deve portarci a riflettere su come aumentare le tutele a favore dei primi cittadini, per fare in modo che essi possano lavorare senza timore e per il solo bene dei propri cittadini e del proprio territorio”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

