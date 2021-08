(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 MOGOL, MELONI: HA RACCONTATO L’ITALIA IN MODO AUTENTICO E POETICO

“Compie oggi 85 anni Giulio Rapetti, in arte Mogol, uno dei più grandi parolieri della musica italiana. Insieme a grandi artisti come Battisti, Mina, Celentano e tanti altri, ha incantato intere generazioni e raccontato l’Italia in modo autentico e poetico. Auguri Maestro”.

🔊 Listen to this