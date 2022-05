(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

20 maggio 2022

Modifiche alla disciplina dell’istituto del cinque per mille,

audizione di associazioni – Lunedì alle 15,30 diretta webtvLunedì 23 maggio, alle ore 15.30, la Commissione Bilancio, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante Modifiche alla disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111(C. 3157, approvata, in un testo unificato, dal Senato), svolge l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo Settore e di ActionAid International Italia Onlus, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, AISM – Associazione italiana sclerosi multipla, Emercency, FAI – Fondo per l’ambiente italiano, Lega del Filo d’oro, Save the Children e Fondazione Telethon.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com5457

🔊 Listen to this