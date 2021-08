(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, venerdì 27 agosto 2021

Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Pontey, di Valsavarenche e di Rhemes

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio informa che sono previste modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Pontey, di Valsavarenche e di Rhemes.

– Per consentire l’esecuzione dei lavori di posa di cavi per fibre ottiche, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri lungo la sr 10 di Pontey, nel Comune di Pontey, dal km 4+700 circa (località Lassolaz) al km 5+220 circa (località Valerod), dal 1° settembre 2021 al 14 settembre 2021, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, sabati domeniche esclusi.

– Per consentire l’esecuzione dei lavori di costruzione del metanodotto di trasporto Pollein-Pila-Valdigne, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, lungo la sr 23 di Valsavarenche, nel comune di Villeneuve, dal km 0+000 al km 0+280 circa, dal 6 settembre 2021 al 6 ottobre 2021, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, festivi e prefestivi compresi.

– Per consentire l’esecuzione dei lavori di interramento della linea MT/BT, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri lungo la sr 24 di Rhemes, nel comune di Rhemes-Notre-Dames, tra le frazioni di Carrè e Brenan, dal km 11+775 al km 12+695 circa, dal 30 agosto 2021 al 29 ottobre 2021, dalle ore 0.00 alle ore 24.00. festivi e prefestivi esclusi.

