(AGENPARL) – dom 11 luglio 2021 MODA: PEREGO (FI) AUGURI A GIORGIO ARMANI, GENIO DEL MADE IN ITALY

“Tanti auguri a Giorgio Armani per il suo 87^ compleanno, Signore della Moda e genio del Made in Italy, dalle sue intuizioni un impero che rappresenta nel mondo la più alta e raffinata espressione del Made in Italy”. Lo scrive in una nota Matteo Perego, vice Presidente dei deputati di Forza Italia.

