(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 Moby, Fit-Cisl: Bene intesa su Msc. Ora confronto su riorganizzazione e piano industriale

Roma, 25 marzo – “Accogliamo positivamente la notizia dell’intesa tra i gruppi Msc e Onorato con un accordo finalizzato ad un aumento di capitale in Moby S.p.a. da parte di Msc”. È quanto dichiara la Fit-Cisl, che prosegue: “Si tratta di un’operazione improntata a saldo del debito con Tirrenia in amministrazione straordinaria per consentire l’immediato risanamento del gruppo Moby. Pertanto l’accordo è positivo perché consente la salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali delle lavoratrici e dei lavoratori, obiettivo per il quale ci siamo impegnati da tempo, nonché permette di garantire la continuità dei servizi verso le isole. A questo punto è indispensabile l’apertura di un confronto sul processo di riorganizzazione e sul nuovo piano industriale del gruppo”.