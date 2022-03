(AGENPARL) – sab 19 febbraio 2022 Mobilità: Gariglio (Pd), auto volante è realtà, incentivare nuova frontiera

“Alcune industrie, nazioni e la stessa Unione Europea stanno investendo nella mobilità integrata tra auto e aereo. È necessario che anche il nostro Paese intervenga legislativamente ed investa in questa mobilità di trasporto che fino a poco fa sembrava fantascienza ma che oggi è una sorprendente realtà”: è quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio, sui prototipi di automobili volanti sviluppate con successo da alcune industrie europee.

“Il progresso va guidato e incentivato. L’Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) hagià formulato il Piano Strategico Nazionale sulla Nuova Mobilità Aerea destinato a definire le linee di sviluppo industriali, tecniche e normative per la mobilità aerea avanzata in tutti gli stati membri dell’Unione. Il nostro Paese, per la tradizione e l’eccellenza riconosciuta dell’industria delle auto e dello sviluppo dei motori, deve avere in questo settore un ruolo significativo e strategico – conclude Gariglio – anche in relazione alle opportunità economiche ed ecologiche della mobilità aerea alternativa”.

Roma, 19 febbraio 2022