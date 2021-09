(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 MOBILITA’, FLORIS (FI): CHIEDIAMO RISPOSTE CONCRETE SU CONTINUITA’ TERRITORIALE

Le risposte di ieri alla Camera del Ministro Giovannini sulla continuità territoriale ci lasciano ben sperare ma sono, purtroppo, molto tardive. Mi dispiace dover continuare ad intervenire su questo tema ma siamo oltre il limite massimo, siamo molto oltre la zona Cesarini, e non abbiamo più tempo da perdere perchè ormai sono molti i mesi che in Sardegna attendiamo qualcosa di concreto rimanendo sempre a bocca asciutta. Per esempio ancora non conosciamo i nomi delle aziende che si faranno carico delle tratte aeree e marittime, e quindi ancora non sappiamo quale sarà la qualità del servizio offerto, sia in modernità dei mezzi che in carburante, quale saranno le tratte ufficiali, dato che alcune sono state soppresse e non sappiamo se il Governo ha deciso di intervenire in maniera più massiva in materia di fondi, che duole ricordarlo sono solo 34 milioni annui, mentre in Francia sono ben 90. Vogliamo arrivare a chiudere questa vicenda nel minor tempo possibile, e di questo so che il Presidente Solinas intende farsi carico, intervenendo in maniera decisa e decisiva per la soluzione di un problema gravissimo per tutti i Sardi.

Lo dichiara Emilio Floris, senatore di Forza Italia

