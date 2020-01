(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2020 Mobilità, Fit-Cisl: Se situazione settori ferrovie e tpl non cambia,

sarà sciopero

Roma, 30 gennaio – “I settori del trasporto ferroviario e del

trasporto pubblico locale presentano criticità irrisolte che si

stanno aggravando.

Se le aziende non si assumono la responsabilità

di intervenire, sarà inevitabile ricorrere allo strumento dello

sciopero”, così dichiara la Fit-Cisl, a valle della riunione,

svoltasi ieri ed oggi a Roma, dei responsabili delle aree

contrattuali della Mobilità/Attività ferroviarie e della

Mobilità/Trasporto pubblico locale.

“I dirigenti e gli attivisti della Fit-Cisl – prosegue la

Federazione dei trasporti cislina – tornano a evidenziare

l’insufficienza del sistema infrastrutturale italiano dei trasporti

sia rispetto alla manutenzione sia rispetto allo sblocco dei cantieri

delle opere già programmate e finanziate.

Un altro tema centrale per i lavoratori è quello della sicurezza,

minata soprattutto dal fenomeno delle aggressioni al personale

operativo di front line.

Non è possibile che ogni giorno il

sindacato debba contare i feriti o peggio.

Non è possibile che una

persona si senta insicura nello svolgere il proprio lavoro a contatto

con il pubblico.

Le aziende affrontano in modo insufficiente il tema del turnover:

cresce la domanda di mobilità verde, che il trasporto ferroviario e

il tpl più di ogni altro settore possono offrire, ma non cresce in

maniera parallela il personale relativo e, ciò che è peggio ancora,

il personale che va in pensione non viene sostituito.

La carenza di

personale impatta ovviamente anche sulla conciliazione vita-lavoro

delle lavoratrici e dei lavoratori, con conseguenze anche

psicofisiche su di loro, visto che si tratta di lavori definiti

usuranti dalla legge 232/2016.

Non è facendo le nozze con i fichi

secchi che si possono raggiungere gli obiettivi dei trasporti

sostenibili fissati dall’Agenda Onu 2030”.

Conclude la Fit-Cisl: “Da ultimo, ma non certo per importanza, i

responsabili delle aree contrattuali di questi due settori

stigmatizzano la lentezza con cui stanno procedendo i rinnovi dei due

contratti collettivi nazionali.

Questa lentezza è intollerabile

anche perché ritarda l’adeguamento dei salari dei lavoratori, non

più adeguati al lavoro svolto e al costo della vita.

Questo tema è

quindi un’ulteriore ferita alle lavoratrici e ai lavoratori dei due

settori già così bistrattati dalle criticità sopra elencate.

Ricordiamo che è tuttora aperta la vertenza nazionale dei trasporti

“Rimettiamo in movimento il Paese”, che evidenzia i problemi di

questi due comparti così come di tutti i settori dei trasporti

italiani.

Questo vuol dire che se istituzioni competenti e imprese

non si siederanno al tavolo con noi, sarà inevitabile che il

malcontento dei lavoratori sfoci in azioni di protesta”.

