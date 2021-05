(AGENPARL) – SANTA MARIA NUOVA (AN), mar 25 maggio 2021

Di seguito il link per poter partecipare alla prova selettiva telematica per la mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale cat. C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/

Puoi accedere anche tramite telefono.

Italia: +39 0 230 57 81 42

Codice accesso: 357-985-357

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/





Fonte/Source: http://www.comune.santamarianuova.an.it/po/mostra_news.php?tags=&area=H&id=1010