Missioni: Gasparri, Fi vota per confermarle tutte. Proseguire impegno in Libia

“Forza Italia, come ha sempre fatto anche quando è stata all’opposizione, rinnova il suo voto positivo per confermare tutte le missioni di pace all’estero. Sono orgoglio e vanto per l’Italia e vogliamo qui ribadire tutta la nostra completa solidarietà e supporto alle nostre Forze Armate per l’impegno profuso e per la capacità operativa dimostrata, a costo di gravissime perdite subite, che ricordiamo tutte con profonda gratitudine. Detto ciò, in questa sede non possiamo non osservare che la comunità internazionale dovrebbe riflettere e interrogarsi sulla conclusione inopportuna e intempestiva delle missioni in Afghanistan. Venti anni di operazioni di pace e di perdite umane rischiano di non essere servite a nulla come purtroppo è provato dalla immediata recrudescenza del terrorismo talebano in quel martoriato Paese. C’è il rischio concreto di una nuova tragedia umanitaria che avrà effetti nel mondo occidentale. E desidero qui sottolineare che noi siamo contro l’eventuale interruzione del nostro impegno in Libia, significherebbe determinare il caos totale rispetto al fenomeno migratorio e non solo. Quindi il nostro impegno in Libia va assolutamente mantenuto”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, durante le dichiarazioni di voto sul rinnovo delle missioni di pace.

