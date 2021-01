(AGENPARL) – mar 26 gennaio 2021 sito web: www.deputatipd.it

Minori: Siani (Pd), Recovery comprenda Piano Infanzia

“Se davvero si vuole far ripartire il Paese e investire nel miglior modo possibile i fondi che l’Europa ci sta mettendo a disposizione per il Recovery Plan, non si può non realizzare un grande Piano Infanzia che preveda la presa in carico del bambino e della sua famiglia già durante la gravidanza. L’investimento nel capitale umano è quello più produttivo anche da un punto di vista economico. Lasciare al loro destino i bambini che nascono da famiglie in difficoltà economica significa di fatto condannare una parte consistente della popolazione a un destino di marginalità e vuol dire anche determinare per la società un carico di povertà e anche di devianza che può minare alla base qualsiasi possibilità di sviluppo”.

Così il pediatra e deputato dem, Paolo Siani, capogruppo del Pd in commissione bicamerale Infanzia, commenta la mozione discussa in Aula concernente iniziative in materia di definizione del Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e ulteriori misure in campo educativo ed economico a favore dei minori.

“Nel 2020, in Campania – aggiunge Paolo Siani – quasi 5mila ragazzi tra i 14 e i 17 anni sono stati fermati e portati in carcere. Si poteva intervenire prima? Lo Stato è stato in grado di offrire a questi ragazzi un’altra opportunità? Sostenere i neo genitori vuol dire contribuire a realizzare una società migliore. Questo è il momento per realizzare una grande investimento sull’infanzia perché, come è stato dimostrato da molti studiosi, gli interventi di prevenzione realizzati nei primi mille giorni di vita determinano risparmi economici consistenti e una riduzione di tutta una serie di costi sociali che l’esclusione sociale e la marginalità producono più o meno a lungo termine”.

Roma, 26 gennaio 2021

