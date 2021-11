(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: www.deputatipd.it

Minori: Pd, comuni fondamentali per contrastare disagio, RE eccellenza

“Se volessimo rispondere a tono agli attacchi della collega Fiorini, potremmo limitarci a dirle che la risposta alle sue polemiche strumentali l’hanno già data gli elettori nelle diverse tornate elettorali degli ultimi anni, dal voto regionale fino a quelle relative proprio alla città di Reggio Emilia che hanno rieletto Luca Vecchi sindaco. Ma non ci interessa scendere sul terreno della polemica fine a se stessa. Vogliamo dire, invece, che bene ha fatto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, a coinvolgere gli enti di prossimità come i comuni, in un progetto che vuole affrontare seriamente il disagio e la marginalità giovanile, e a inserire il sindaco Luca Vecchi nel gruppo di lavoro nazionale ‘Politiche e interventi sociali in favore dei minorenni in attuazione della Child Guarantee’. Del resto sono proprio i comuni a poter avere maggiore attenzione sulle migliori politiche da adottare, sono loro che hanno maggiore conoscenza del territorio e dei problemi legati ai minori, problematiche che in questi anni di pandemia sono purtroppo aumenti”.

Così in una nota congiunta i deputati del Partito democratico Antonella Incerti e Andrea Rossi, eletti in Emilia Romagna.

“E la scelta di Luca Vecchi è giustissima – proseguono gli esponenti dem – per la sua esperienza e il suo impegno in questo territorio, per la conoscenza che ha di questi problemi; non a caso da sette anni rappresenta l’Anci con la delega al welfare. Ed è per la seconda volta sindaco di una città che è chiamata la ‘città delle persone’ per la cura dei bisogni dei cittadini. Quella di Reggio Emilia è una realtà fatta di eccellenze conosciute in tutto il mondo, all’avanguardia per l’educazione dei minori, per le politiche di inclusione, per le politiche educative e di contrasto all’esclusione anche minorile”.

“Del resto la professionalità e la competenza di Vecchi sono talmente riconosciute anche a livello trasversale, che appena dieci giorni fa è stato eletto, anche con i voti del centrodestra e dei colleghi dell’on. Fiorini, Presidente regionale Anci per l’Emilia Romagna. Rivolgiamo quindi un invito a smetterla con queste dichiarazioni inutili, se non offensive, e concentriamoci tutti sui temi di prossimità, sulla lotta alle sacche di disagio, sulle difficoltà dei più piccoli legate alla pandemia, devono essere questi i temi al centro dell’agenda politica. Noi siamo convinti che questa commissione possa portare un contributo utile per affrontare i problemi”.

Roma, 26 novembre 2021

🔊 Listen to this