Minori, Briziarelli (Lega): faremo la nostra parte contro denatalità e povertà sia a livello nazionale che regionale

“Il grido di allarme lanciato da Save the Children con i risultati dell’Atlante dell’Infanzia a rischio in Italia, va raccolto da tutta la classe politica e trasformato in azioni concrete”. Così il senatore della Lega, Luca Briziarelli a seguito della presentazione dell’Atlante avvenuta lunedì. “Come Lega – continua – presenteremo proposte concrete già dalla Legge di Bilancio in discussione in Senato. Allo stesso modo, ci impegneremo perché anche le risorse del PNRR siano utilizzate per colmare le disuguaglianze da Nord a Sud. Anche in Umbria, grazie alla sensibilità al tema della Presidente Donatella Tesei, si sono messe e si metteranno in campo azioni per la tutela delle famiglie e dei minori. La richiesta di lotta alla povertà e di giustizia sociale, che trasformi il Paese e dia opportunità concrete alle prossime generazioni, deve rappresentare la sfida che la buona politica si impegna a vincere concretamente. La Lega è al governo proprio per far sì che nessuna risorsa vada sprecata e che le priorità siano chiare”.

