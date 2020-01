(AGENPARL) – Trieste, mar 28 gennaio 2020 Trieste, 28 gen – “Il Kulturni center Bratuz, la Palestra Mirko

Spacapan, dove si allena l’Olympia volley, e il Centro sloveno di

educazione musicale (Slovenski center za glasbeno vzgojo) Emil

Komel rappresentano un importante valore aggiunto per l’intera

città di Gorizia e per tutto il Friuli Venezia Giulia, perché non

accolgono e offrono servizi solo alla minoranza linguistica

slovena ma a tutta la collettività. La comunità slovena non può e

non deve vedersi come una realtà isolata dal resto del tessuto

sociale, bensì come parte integrante di un territorio, nel

Goriziano come anche a Trieste e a Udine.”.

È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale alle

Autonomie locali, Corregionali all’estero e Lingue minoritarie,

Pierpaolo Roberti, durante la visita di questa mattina alle tre

strutture presenti a Gorizia.

Riferendosi in particolare alle attività del Centro Komel,

Roberti ha evidenziato che “ogni giorno in questa struttura si

ritrovano sia giovani di lingua slovena e italiana residenti in

Italia sia ragazzi di Nova Gorica. Si tratta di un fatto molto

positivo che conferma la volontà di superare le divisioni che

troppo a lungo hanno caratterizzato il confine orientale e

auspico che ciò sia di buon auspicio per la candidatura di

Gorizia-Nova Gorica a Capitale europea della cultura 2025”.

L’assessore ha quindi evidenziato che il 2020 sarà un anno molto

importante per la comunità slovena del Friuli Venezia Giulia,

come per le altre minoranze linguistiche, perché si terranno le

conferenze regionali sulle lingue minoritarie. Quella sarà la

sede ideale per fare il punto sullo stato di attuazione della

legge sulle minoranze linguistiche e valutare assieme ad esse

come rivedere i meccanismi di distribuzione delle risorse per

risolvere alcune criticità e valorizzare le realtà, come ad

esempio i circoli cattolici sloveni, che hanno allargato il

proprio raggio d’azione e di conseguenza hanno maggiori spese. Le

risorse ci sono e quindi dobbiamo ragionare su come impiegarle

nel modo migliore a favore delle comunità presenti in Friuli

Venezia Giulia”.

ARC/MA/pph

Fonte/Source: http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?nm=20200128140804003&dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&WT.ti=Minoranze:%20Roberti,%20realt%C3%A0%20slovene%20di%20Gorizia%20esempio%20di%20integrazione&WT.cg_n=Rss&WT.rss_f=Notizie%20dalla%20Giunta&WT.rss_a=Minoranze:%20Roberti,%20realt%C3%A0%20slovene%20di%20Gorizia%20esempio%20di%20integrazione