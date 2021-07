(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 Oggi, venerdì 2 luglio, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia è stato al Vittoriale degli Italiani per una visita privata con il Presidente Giordano Bruno Guerri.

Con il Ministro, l’assessore lombardo all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli, l’Onorevole Simona Bordonali e la Consigliera Comunale di Brescia Melania Gastaldi.

Di seguito la dichiarazione del Ministro Garavaglia al Vittoriale degli Italiani:

“Quando sono nato, proprio in quell’anno, gli studenti di mezzo mondo andavano in piazza con lo slogan “immaginazione al Potere”. L’immaginazione al potere, inteso come rifiuto del modello vigente, lo aveva applicato molti anni prima Gabriele d’Annunzio. Toccare con mano, appagare lo sguardo con il Vittoriale, sono la rappresentazione plastica dell’idea resa famosa da Marcuse, ma che d’Annunzio ha anticipato nei gesti e nella letteratura cinquant’anni prima”.

In allegato la foto (crediti Davide Mombelli).

Da sinistra: il Vicesindaco di Gardone Riviera Gianpietro Seresina, l’Assessore Stefano Bruno Galli, il Presidente Giordano Bruno Guerri, il Ministro Massimo Garavaglia e l’Onorevole Simona Bordonali.

Grazie,

🔊 Listen to this