MINISTRO DO TURISMO OUVE PLEITO DE EMPRESáRIOS DO SETOR CARIOCA

(AGENPARL) – BRASILIA (BRASIL), mer 22 luglio 2020 RETOMADA

Entre os principais assuntos, estava a retomada do setor na capital do Rio de Janeiro

Por Victor Maciel

Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, conversou com empreários sobre a retomada do setor. Crédito: Roberto Castro/MTur

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se reuniu nesta quarta-feira (22.07), através de live, com empresários do setor turístico do Rio de Janeiro (RJ). Na pauta, estavam a retomada do setor na capital fluminense, a conclusão da nova sede do Museu da Imagem e do Som e o debate sobre os resorts integrados. Desde o início da pandemia, a Pasta tem se reunido constantemente com os diversos segmentos do trade para sinalizar as ações desenvolvidas no setor.

Segundo Álvaro Antônio, o Rio de Janeiro (RJ) será um dos elementos essenciais para a retomada do setor no Brasil. “Estamos trabalhando de forma exaustiva para que consigamos colocar o turismo brasileiro de volta aos trilhos e reconhecer a importância da cidade no cenário internacional. Espero que o Rio de Janeiro retorne em breve, obedecendo a todos os protocolos de biossegurança. Contem sempre conosco!” pontuou.

Entre os assuntos, o ministro destacou as ações do Ministério do Turismo para evitar o desmonte do setor: publicação da Medida Provisória nº 948/20 elaborada pelo MTur em conjunto com a Pasta da Justiça e Segurança Pública, que dispõe sobre cancelamentos e remarcações de serviços, reservas e eventos; a MP nº 936/20, que instituiu um programa emergencial de manutenção de emprego e renda e traz medidas trabalhistas que garantem postos de trabalho e renda a milhares de brasileiros; e a MP 963, que destinou R$ 5 bilhões para financiamentos via Fungetur.

A integração dos resorts também foi assunto comentado durante a live. De acordo com Álvaro Antônio, a intenção do Ministério do Turismo em integrar os resorts é atrair investimentos para o Brasil. De acordo com ele, o modelo idealizado é realidade em mais de 90% dos países do G20 e que será promovido um debate em torno do tema com todos os entes ligados ao assunto, principalmente em tempo de retomada econômica pós-pandemia.

Edição: Vanessa Castro

Fonte/Source: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13636-ministro-do-turismo-ouve-pleito-de-empres%C3%A1rios-do-setor-carioca.html