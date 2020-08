MINISTRO DO TURISMO CONHECE PLANOS PARA O FUTURO DO SETOR EM GRAMADO (RS)

(AGENPARL) – BRASILIA (BRASIL), gio 20 agosto 2020 TURISMO

Roteiros de cicloturismo, rota turística inteligente e gestão de experiência e sustentabilidade estão entre as ações

Por Victor Maciel

Ministro conheceu os planos para o futuro do turismo em Gramado. Crédito: Roberto Castro/MTur

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se reuniu nesta quinta-feira (20.08) com o prefeito de Gramado (RS), José Alfredo Bertolucci. Na pauta do encontro estava a apresentação dos planos para o futuro do turismo na cidade, envolvendo a gestão de experiência e sustentabilidade, roteiros de cicloturismo e a rota turística inteligente. Além disso, foi discutida a situação atual do município frente à pandemia do novo coronavírus e os projetos culturais para o local.

Durante o encontro, Álvaro Antônio parabenizou a prefeitura de Gramado pelo cuidado que a cidade está tendo para com os turistas e comerciantes e garantiu o apoio da Pasta às ações para o desenvolvimento do setor na cidade. “Saio daqui muito feliz em saber que aqui estão sendo preservado os empregos, as empresas e a saúde das pessoas. Reafirmo o desejo do Ministério do Turismo de continuar sendo o parceiro de Gramado para ajudar a cidade a crescer ainda mais com o nosso setor, gerando mais emprego e renda”, destacou.

Antes da visita à prefeitura, o ministro fez o percurso para chegar até a cidade em um ônibus inovador, que conta com safe check-in, aferição da temperatura, cadeiras com distanciamento, entre outros protocolos recomendados pelos órgãos de saúde. A ideia é que veículos como esse façam parte de um amplo projeto de turismo rodoviário, que será proposto pela Pasta e será o carro-chefe do plano de retomada do setor.

Com a maior infraestrutura turística do Rio Grande do Sul, Gramado já está com o seu comércio, parques e restaurantes abertos. Já o setor hoteleiro está atendendo com 70% de sua capacidade. Vale destacar que todos os estabelecimentos estão obedecendo os protocolos sanitários observados pelo Ministério do Turismo, com a chancela do Ministério da Saúde. Ao todo, a cidade conta com 68 empreendimentos que contém o selo “Turismo Responsável”, sendo o setor hoteleiro, o maior emissor.

De acordo com a secretaria de Turismo local, a cidade recebe em média 6,5 milhões de pessoas por ano, além de ser considerada um dos 10 destinos mais visitados e seguros do Brasil.

Fonte/Source: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13709-ministro-do-turismo-conhece-planos-para-o-futuro-do-setor-em-gramado-rs.html