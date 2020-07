MINISTRO DA INFRAESTRUTURA DESTACA ANDAMENTO DE OBRAS NO ESTADO DO PARá

(AGENPARL) – BRASILIA (BRASIL), mar 21 luglio 2020

Durante live realizada pelo deputado federal Joaquim Passarinho, Tarcísio de Freitas apresentou um panorama sobre os ativos na região

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, apresentou, na noite desta terça-feira (21), as principais obras de infraestrutura do estado do Pará em live promovida pelo deputado federal Joaquim Passarinho. Na transmissão, Freitas destacou as obras nas BRs 158, 155, 230 e 163, nas hidrovias do estado e as próximas concessões dos aeroportos na região Norte. A transmissão contou com a participação de lideranças empresariais e rurais do estado.

O ministro esclareceu aos participantes que uma força-tarefa de emergência foi montada para a restauração de trecho da BR-158, entre Casa de Tábua e Agrovila, considerado um dos mais críticos da rodovia. “A BR-158 é uma rodovia que precisa de uma restauração completa. Por isso, a realização do seu leilão é importante para a região e esperamos que seja realizado em 2022”, explicou Freitas.

Durante as discussões, Freitas aproveitou para esclarecer por que o trecho que será concedido na BR-163/PA vai somente até Miritituba. “É bom esclarecer que a BR-163 sempre será entre Cuiabá e Santarém. O que ocorreu neste processo, é que o trecho até Miritituba ganhou um volume de tráfego muito intenso por conta do porto, o que exige uma manutenção mais frequente e dispendiosa”, explicou.

Outros ativos da região que estão em pleno andamento, como o leilão de área localizada no Porto de Vila do Conde, que será realizado no dia 28 de agosto, a retomada da pavimentação da BR-163/PA, que estava parada por conta do período de chuvas, a duplicação de 45 km da BR-316/PA e as melhorias e obras de sinalização na BR-230 (Transamazônica) também entraram na pauta.

