(AGENPARL) – Roma, 12 marzo 2022 – I gruppi neonazisti a Mariupol hanno iniziato a saccheggiare le case dei residenti locali, uccidendo coloro che si oppongono a loro, ha detto sabato il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro nazionale russo per la gestione della difesa.

“Oggi, bande armate neonaziste hanno intrapreso un’altra follia di predoni nelle aree residenziali, derubando i residenti locali del cibo, dei vestiti e degli oggetti di valore rimanenti”, ha detto.

“Coloro che hanno resistito in qualsiasi forma sono stati uccisi sul posto”, ha aggiunto Mizintsev.

I neonazisti ucraini hanno arrestato e rimandato indietro 450 civili, che stavano cercando di lasciare la regione ucraina di Sumy per la regione russa di Kursk, ha detto sabato il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di gestione della difesa nazionale della Russia.

“Abbiamo anche stabilito in modo affidabile oggi che i neonazisti hanno arrestato tutti i civili, circa 450 persone, che stavano cercando di lasciare la regione di Sumy a nord attraverso la città di Sudzha nella regione russa di Kursk. Sono state sequestrate auto private e i civili sono stati semplicemente rimandato nella direzione opposta”, ha detto Mizintsev.

Il 24 febbraio Putin ha annunciato un’operazione militare speciale in risposta alla richiesta di aiuto dei capi delle repubbliche del Donbass. Ha sottolineato che Mosca non ha intenzione di occupare i territori ucraini, ma mira a smilitarizzare e denazificare il Paese. Il ministero della Difesa russo ha affermato che le truppe russe non stanno prendendo di mira le città ucraine, ma stanno rendendo inabili le infrastrutture militari ucraine, quindi non ci sono minacce per la popolazione civile.