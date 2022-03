(AGENPARL) – Roma, 24 marzo 2022 – Il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro nazionale per il controllo della difesa della Federazione Russa, ha affermato che a Chernihiv, per ordine del capo della città e del capo dell’amministrazione militare regionale, è stato fatto saltare in aria un ponte stradale per impedire la popolazione di lasciare la città.

I nazionalisti hanno sparato ai civili a Chernihiv per aver chiesto di lasciare la città per recarsi in aree sicure. Lo ha annunciato il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, il colonnello generale Mikhail Mizintsev.

“Nella stessa città (Chernihiv), un gruppo di iniziativa di residenti locali, in connessione con la grave situazione umanitaria (delle restanti 120mila persone, più della metà sono malate, non ricevono cure mediche, le istituzioni sono piene di militanti delle Forze armate ucraine e della difesa territoriale) ha fatto appello all’amministrazione con la richiesta di partire per aree sicure. Di conseguenza, gli attivisti sono stati arrestati dalla SBU e diverse persone sono state successivamente uccise a colpi di arma da fuoco”, ha detto Mizintsev .

Il capo del centro ha anche affermato che a Chernigov, per ordine del capo della città e del capo dell’amministrazione militare regionale, è stato fatto saltare in aria un ponte stradale sul Desna in direzione di Kiev per impedire qualsiasi tentativo da parte delle autorità locali popolazione a lasciare la città.

Mizintsev ha affermato che una parte significativa della popolazione, trattenuta con la forza dai radicali nelle città ucraine, è ancora alla ricerca di qualsiasi opportunità per evacuare in Russia, come dimostrano i numerosi appelli dei cittadini attraverso vari canali alle strutture ufficiali della Federazione Russa.