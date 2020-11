MINISTéRIO DO TURISMO VAI OFERTAR CAPACITAçãO PARA GUIAS TURíSTICOS

(AGENPARL) – BRASILIA (BRASIL), ven 13 novembre 2020 CAPACITAÇÃO

Qualificação é voltada para guias regionais e tem como foco atrativos culturais e naturais de todas as regiões do país

Por Amanda Costa

São mais de 21.600 guias regionais em todo o país que atuam no receptivo e atendimento de turistas. Crédito: CGU Divulgação

A beleza natural e a cultura do Brasil já encantam muita gente. Agora, o Ministério do Turismo vai atuar para garantir experiências ainda mais ricas aos turistas que optam por conhecê-las. Uma parceria firmada entre o Ministério do Turismo e institutos federais de ensino vai capacitar, gratuitamente, guias turísticos de todas as regiões do país nos atrativos culturais e naturais brasileiros. A expectativa é que os cursos sejam ofertados ainda no primeiro semestre de 2021.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, destaca que a qualificação de profissionais integra as ações da Retomada do Turismo, aliança nacional lançada nesta semana pelo Governo Federal. “É fundamental qualificarmos os trabalhadores que atuam na linha de frente do atendimento ao turista, principalmente neste momento de retomada das atividades. A qualificação proporciona, ao mesmo tempo, desenvolvimento na carreira dos colaboradores e serviços mais qualificados para o turista”, observa.

Podem participar do curso de especialização profissionais inscritos no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do MTur) e habilitados como guias regionais. Atualmente, há mais de 21.600 guias regionais em todo o país, que realizam a recepção, translado, acompanhamento e prestam informações e assistência turística em itinerários ou roteiros locais ou intermunicipais, dentro de um mesmo estado, para visita a atrativos turísticos.

CURSOS – Serão dois cursos para cada região, um com foco nos atrativos naturais e outro em atrativos culturais. Cada um deles tem carga horária de 200h, sendo 40 horas de aulas práticas e o restante no formato EAD (Ensino a Distância), com aulas teóricas. O curso de especialização em atrativos naturais prevê desde instruções de primeiros socorros e geografia aplicada ao turismo até a preservação ambiental e roteiros ecológicos.

Já no curso de atrativos culturais serão abrangidos temas como patrimônio histórico, artístico e cultural, história da arte aplicada ao turismo, manifestações folclóricas e planejamento de roteiros turísticos que envolvem cultura.

Os cursos de capacitação atendem a uma demanda dos próprios guias, por meio da Federação Nacional dos Guias de Turismo (FENAGTUR), que apoiou o mapeamento dos principais atrativos naturais e culturais de cada região.

O presidente da FENAGTUR, Henrique Dantas, destaca a importância da qualificação. “É uma oportunidade para que o guia possa aprimorar o seu conhecimento e se destacar na atividade profissional”, disse. “A nossa fundamentação aconteceu em função da grande oferta que existe no mercado de bens materiais tombados e unidades de conservação no país e da carência de profissionais qualificados para fazer o guiamento e levar informação de qualidade ao turista”, conclui.

Para a oferta dos cursos, o Ministério do Turismo firmou parcerias com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (Nordeste), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Sudeste), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (Sul) e Universidade Federal do Tocantins. Esta última abrangendo as regiões Norte e Centro-Oeste. As instituições foram selecionadas após abertura de chamamento público.

IDIOMAS – Para atender a demanda crescente no mercado brasileiro de turistas estrangeiros, na última quarta-feira (11.11), guias de turismo de todo o país iniciaram um curso de qualificação nos idiomas de língua inglesa e espanhola, ofertados gratuitamente pelo Ministério do Turismo. A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Para o próximo ano, está prevista a abertura de uma nova turma.

A promoção da qualificação dos trabalhadores do setor de turismo no país é permanente e integra a Política Nacional de Qualificação do Turismo.

Edição: Vanessa Castro

Fonte/Source: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/14011-minist%C3%A9rio-do-turismo-vai-ofertar-capacita%C3%A7%C3%A3o-para-guias-tur%C3%ADsticos.html