MINISTéRIO DO TURISMO LIBERA MAIS DE R$ 32 MILHõES PARA OBRA EM PETROLINA (PE)

Durante visita à cidade, Álvaro Antônio inaugurou a primeira etapa de revitalização do bodódromo

Por Victor Maciel

Ministro assinou a liberação de recursos para o Centro de Convenções de Petrolina. Crédito: Roberto Castro/MTur

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, assinou nesta quinta-feira (25.06), a liberação de mais de R$ 32 milhões para a revitalização e modernização do Centro de Convenções de Petrolina (PE). Com o recurso, será possível, entre outras benfeitorias, a transformação do auditório principal do local em um teatro municipal, sendo um dos principais lugares para a disseminação da cultura na cidade. Ainda na ocasião, o ministro inaugurou a primeira etapa da revitalização do bodódromo, complexo gastronômico a céu aberto com restaurantes, lanchonetes e bares.

Para Álvaro Antônio, o Ministério do Turismo tem feito todos os esforços para desenvolver o setor no país. “Precisamos desta união de esforços entre governo federal e demais membros da Federação para realizarmos boas e grandes obras para o Brasil. Tenho certeza que essa será benéfica, tanto economicamente, quanto socialmente para a cidade de Petrolina”, disse.

O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, destacou a importância do recurso para o desenvolvimento de vários setores locais. “Depois de 25 anos, teremos a oportunidade de fazer uma reforma e ampliação do local. Esse recurso mostra como o governo federal tem o interesse de ajudar a desenvolver o interior do sertão do Nordeste. Isso vai fomentar o turismo, o negócio, a cultura e a tradição”, concluiu.

Após a assinatura da liberação do recurso, o ministro inaugurou a primeira etapa da revitalização do bodódromo de Petrolina, que contou com recursos de R$ 1 milhão do Ministério do Turismo. O montante possibilitou a ampliação do estacionamento e das calçadas, além de obras de acessibilidade. Ainda durante a agenda, Álvaro Antônio conheceu o Centro de Convenções e teve a oportunidade de conhecer as obras de revitalização da orla da cidade.

